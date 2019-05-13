Порошенко: Украина уже сегодня готова начать План действий относительно НАТО

Украина идет в НАТО, говорит президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко заявил о неизменности законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.

Глава государства выразил надежду, что государства-члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Была подчеркнута важность следующего саммита альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины.

Стороны обсудили практическое сотрудничество Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, говорится о необходимости усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков.

Также обсудили вопросы подготовки запланированного на июль этого года визита в Украину Североатлантического Совета НАТО.

Столтенберг отметил реформы, в том числе те, которые приблизили Украину к членству в альянсе.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины. За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.