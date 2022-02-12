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суббота, 12 февраля 2022 11:16

Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны

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Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
Порошенко призвал созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности. Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко потребовал от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций.

Пятый президент также призвал в субботу созвать внеочередное заседание парламента с руководством блока безопасности.

"Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже являясь оптимистами. Береженого даже Бог бережет. Поэтому обязанность политиков — принять все экстренные меры, чтобы защитить страну и людей от худшего сценария. К тому же демонстрация нашей готовности к обороне такого сценария вполне может предотвратить", – отмечает Порошенко.

"Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО", – написал Порошенко в Facebook.

"От Председателя Верховной Рады требуем также в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, Главнокомандующего Вооруженными Силами, руководителей разведок и т.д. Верховная Рада должна изменить календарный график и быть готовой в режиме нонстопа принимать необходимые законы, так как это было в 2014 году. С этим требованием на 8.30 утра мы идем к Руслану Стефанчуку", – сообщил Порошенко.

"Правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону – за основу может быть взят наш законопроект", – считает Порошенко.

"Зеленский должен провести немедленные телефонные разговоры с нашими стратегическими партнерами, в частности, Джо Байденом, Борисом Джонсоном и т.д. с целью обмена последней информацией и четкими договоренностями о совместных действиях в случае эскалации. Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН", – отмечает пятый президент.

"Мы находимся в тех условиях, когда ответственные власти и ответственные политики не имеют права на позицию страуса, не имеют права прятать голову в песок. Напротив, своими действиями должно демонстрировать лидерство, внушать уверенность и оптимизм", – отмечает лидер партии.

"Нам нужно иметь план действий и честно разговаривать с людьми. Зеленский должен немедленно обратиться к народу, и как он обещал, должен рассказать, как страна будет бороться дальше. Мы сильная и несгибаемая нация. Мы остановили Путина в 2014 году и сделаем это снова. С четким планом действий и в национальном единстве", – сказал пятый президент.

"Нас, украинцев всегда отличали устойчивость, уравновешенность и умение выходить победителями из самых сложных ситуаций. Уверен, что так произойдет и в этот раз. Остаюсь уверенным в том, что ситуация решится мирным и политико-дипломатическим способом и при активной позиции украинской стороны", – резюмирует Порошенко.

Європейская Солидарность
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