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суббота, 03 июля 2021 19:40

Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
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Фото: eurosolidarity.org

Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт средствами Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил во время благотворительной акции "Музыкально-Кулишевая субботу", организованной Святославом Бойко - известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан". Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет на Восток

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому-что полоса обороны десятой бригады - это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10-ю бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 тысяч гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину - вы. 3 тысячи украинцев, которые приняли участие с "Делом общин" для того, чтобы это стало возможным - это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", - отметил Порошенко.

"А еще фантастические музыканты - и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк поедут для того, чтобы держать очень высоко боевой дух наших воинов", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компании "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетке" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", - говорит Порошенко.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения.

27 мая Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с Украинской путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

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