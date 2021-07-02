Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь

Фото: Петр Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал фото с моделью корабля Береговой охраны, пятый президент Петр Порошенко в Карпатах гулял с гуцульским топором. А председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили устроил ужин для послов "Большой семерки".

Как украинские политики провели последнюю неделю июня – в материале Gazeta.ua.

Народный депутат, пятый президент Петр Порошенко принял участие в фестивале Via Carpatia, после чего показал отдых в Карпатах, недалеко от Черногорского хребта. Показал топорик, который ему подарили гуцулы. Порошенко опубликовал свое фото на фоне гор с подарком. Показал также, как ел гуцульскую брынзу в традиционной доме.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили принимал у себя дома послов "Большой семерки" и украинских чиновников. За шестью столами собрали 18 человек. Поставили бокалы и тарелки с фруктами. С обеденного места открывался вид на дома и лес. Саакашвили с белым вином руках провел экскурсию по своему виноградником. Некоторые из гостей также захватили с собой напиток.

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Екснардеп Игорь Мосийчук 29 июня смотрел футбольный матч Англия-Германия с мороженым. А потом болел за сборную Украины, которая в матче со Швецией прошла в ¼ финала Евро-2020. В этот день также поделился фото с отпуска – на фоне моря он целуется с женой.

Министр юстиции Денис малюська к игре украинской сборной по футболу готовился на поляне у себя дома с собакой. Показал видео, как несколько раз подбрасывает ногой мяч, пока его собака бегает рядом.

Министр культуры Александр Ткаченко посетил львовский фестиваль Leopolis Jazz Fest. "Был рад открывать и одновременно сам быть гостем", написал Ткаченко. Показал фото, где стоит на сцене на фоне музыкальных инструментов. Также показал, как посещает Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого.

На фестивале Ткаченко оскандалился с телеведущей Каролиной Ашион. Женщина обвинила министра в расизме. 6 лет назад тогда еще генпродюсер Ткаченко отказал ей в кастинге на утреннее шоу из-за цвета кожи, написала женщина. На фестивале она встретила Ткаченко с женой, вспомнила историю, однако министр не извинился, а, по ее словам, поступил еще более по-хамски.

Бывший нардеп Олег Ляшко праздновал день молодежи. Показал, как в оранжево-черной футболке "Шахтера" подтягивается на турнике. На видео сделал это 16 раз.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выложил свое фото с моделью корабля FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины. "Игрушки и модели с мечты превращаются в реальность!", Написал министр. Обещает, что такой точно корабль для Береговой охраны осенью спустят на воду для испытаний.

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Депутат "Голоса" Ярослав Железняк похвастался в соцсети, что перед рабочим днем в Верховной Раде и просмотром матча сборной Украины пробежал 12 км. Показал фото в парке в зеленой майке и синей кепке.

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая объявила о вступлении в партию ОПЗЖ, показала тренировки в прыгающей обуви. Марченко пишет, что готовится к паломничеству, где ей придется идти пешком много километров под солнцем. 19 февраля СНБО к Марченко и Медведчуку применила санкции за финансирование терроризма. Медведчук находится под арестом, его подозревают в государственной измене.

Народный депутат, ексголова парламента Андрей Парубий показал, как сплавлялся в горном поселке Верховина на байдарке. Делал это с дочкой и друзьями.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл $ 300 (8155 грн) на победе футбольной сборной Украины в поединке со Швецией. Депутат рассказал, что матч смотрел с друзьями в пабе. Посетители заведения делали ставки на выигрыш команды. Арахамия поставил на победу 2:1 Украини. Деньги потратил на пиво для гостей бара, рассказал нардеп.