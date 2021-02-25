Порошенко раздувает смуту - заместитель Авакова

Порошенко хочет начать новую президентскую кампанию, намекнул Геращенко. Фото: Getty Images

В столкновениях под Офисом президента заинтересован Петр Порошенко. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "1+1" вечером в четверг, , комментируя акцию протеста на Банковой, вызванную заключением общественного деятеля Сергея Стерненка.

"Рядом с Офисом президента собрались куча людей, которые начали драку с полицейскими. Брызгали в глаза слезоточивым газом, срывали с них каски. Конституция гарантирует право гражданам на мирный протест и МВД поддерживает любые мирные митинги, мы готовы их защищать. Но то, что было под Офисом президента - это была вакханалия.

Тот, кто задумывал эту акцию, он мечтал о том, что полицейские будут бить в ответ митингующих. Этого не произошло.

Мы знали - тот, кто направляет за кулисами эти акции, он заплатил бы огромные деньги, чтобы полицейские избили хоть одного человека. Для того, чтобы снова вылезти как 1 декабря 2013 года на бульдозер и начать новую президентскую кампанию. Мы не позволим превращать акции сопротивления на вакханалию насилия", - заявил Геращенко.

На вопрос "Какие политические силы стоят за раздуванием ситуации?" заместитель министра ответил: "Я прямо говорю, что господин Петр Алексеевич Порошенко сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы в нашей стране была смута".

"В драках участвовали несколько десятков человек... Не дадим политиканам раздуть гражданское противостояние", - добавил Геращенко.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акции протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.