Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского

Порошенко - Зеленскому: "Пора брать на себя ответственность". Фото: Прямий

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому брать на себя больше ответственности.

"Могу сказать одно - много внимания уделено предшественникам", заявил Порошенко видеоблоггеру Андрею Серебрянскому, комментируя разговор Зеленского с журналистами 10 октября.

"Полгода - это достаточно времени, чтобы отчитаться о том, что уже сделано и какие из обещаний выполнены. О том, что пришел конец эпохи бедности, учителя будут получать по $4 тыс - ну это мы увидели в бюджете. Обещание, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы почему-то пришли к закупкам электроэнергии в РФ. И самое главное обещание о том, что мир - это просто и достаточно всего лишь прекратить стрелять, а война продолжалась только потому, что кто-то зарабатывал, а через полгода оказывается, что мир - это сложно, и решение приходится принимать сложные", - заявил Порошенко.

"Итак, на сегодня вывод такой - надо объединяться всей Украине для того, чтобы защищать наш суверенитет, нашу землю и наше движение в Европейский союз и НАТО", - подытожил Порошенко.

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Сегодня президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон на Kyiv Food Market. Он начался в 10:00. На разговор с президентом зарегистрировались около 300 журналистов.