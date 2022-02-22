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вторник, 22 февраля 2022 00:25

Порошенко призвал ввести санкции против Путина и его ближайшего окружения

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Порошенко призвал ввести санкции против Путина и его ближайшего окружения
Порошенко заговорил о санкциях против Путина. Фото: Украинская правда

Петр Порошенко призвал западных партнеров Украины ввести персональные санкции против Путина и его свиты.

"Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех, готовый к любому безумию. Иначе как безумием это и не назвать", – убежден Порошенко, сообщает сайт партии.

"Путин избрал конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, которая была создана после периода холодной войны. Жестко осуждаю решение России по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР", - прокомментировал Порошенко.

"Признанием марионеток Кремля на оккупированном Донбассе, Москва легализует свою многолетнюю оккупацию и этой нашей территории. Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины, и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом", – считает лидер партии "Европейская Солидарность".

Порошенко заявил, что путинская власть это угроза миру и безопасности, региону и миру, Украине и своему собственному народу. Этот шаг окончательно убивает Минские договоренности и является очередным шагом Москвы в дальнейшую эскалацию ситуации и продолжение российской агрессии против Украины.

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"Благодаря нашим партнерам за их весомую поддержку и помощь, призываю их безотлагательно ввести санкции против Президента России Владимира Путина и его окружения, всех членов сегодняшнего заседания Совета безопасности России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента. Своими преступными решениями Путин и его приспешники фактически изолировали себя от цивилизованного мира, поэтому должны почувствовать себя настоящими "изгоями" в международном сообществе. Пора привязать санкции и перспективу их усиления к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин и все его окружение должны понять, что с этого крючка им никогда не спрыгнуть", – призывает Порошенко.

Пятый президент прокомментировал, что уже сегодня Путин не оставляет иного выбора демократическому миру, чем сдерживание российского агрессивного курса. Поскольку сегодня он в очередной раз дал понять, что его аппетиты не заканчиваются на границах Украины.

"А мы должны быть едины – все украинцы, весь демократический мир в противостоянии этой угрозе. И мы обязательно победим. Потому что с нами правда. Потому что боремся за свою родную землю и за свое европейское будущее", – резюмирует Порошенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".

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