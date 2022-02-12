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суббота, 12 февраля 2022 12:20

Порошенко призвал парламентские фракции срочно собраться на согласительный совет

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Порошенко призвал парламентские фракции срочно собраться на согласительный совет
Порошенко после встречи со Стефанчуком призвал собраться на согласительный совет. Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко после встречи с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком сообщил, что на 13.00 назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.

Об этом он сказал журналистам. "Европейская Солидарность" и Голос настаивают на срочном заседании ВР.

"Только что закончилась встреча нас как руководства двух политических партий и фракций в парламенте с Председателем Верховной Рады, которая состоялась по нашей инициативе. Мы подчеркнули, что сегодня в этой ситуации, когда эвакуируются посольства, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, в том числе с планами оцепления наших войск, мы считаем преступным любое бездействие", – говорит Порошенко.

"Совместная позиция – мы требовали от председателя Верховной Рады немедленно сегодня собрать заседание Верховной Рады Украины. Чрезвычайное. Не для того чтобы кого-то напугать. Не для того чтобы сеять панику. А напротив, продемонстрировать решительность и эффективность действий власти – в том числе законодательной – по подготовке и отпору российской агрессии. Успокоить людей. Защитить Украину. Повысить боеспособность и обороноспособность нашего государства", – говорит пятый президент.

"Мы договорились, что на первое время мы возвращаемся сюда. Попросили, чтобы Председатель Верховной Рады – он имеет это право – созвал заседание согласительного совета. Согласительный совет может объявлять внеочередное заседание. И в час мы снова будем здесь", – отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" обратился в другие фракции и депутатские группы с призывом поддержать эту инициативу.

"Провести заседание согласительного совета, подготовиться к заседанию Верховной Рады, которое мы предлагаем провести сегодня. Вооружить украинцев абсолютно четким тщательным планом наших дальнейших действий. Обратиться и к премьер-министру, и к правительству, и к Зеленскому принять участие в этом заседании. Заседание должно носить закрытый характер. Провести и разработать коммуникационную стратегию для того, чтобы проинформировать общество о дальнейших действиях власти для защиты людей", – отмечает Порошенко.

"Еще раз призываю всех не паниковать. Украина способна дать отпор. А наши решительные и эффективные действия будут способствовать остановке агрессора так, как мы это сделали в 14-м. Сделали в 14-м, сделаем это и сейчас", – убежден пятый президент.

Европейская Солидарность
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