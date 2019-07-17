Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс, чтобы увидели последствия российской "дружбы"

Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс. Фото: Eurosolidarity.org

Команда "Европейской Солидарности" во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции, - об этом по итогам переговоров в стенах Европейского парламента заявила первая заместитель председателя Верховной Рады, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Наш ключевой месседж для европейских партнеров - это освобождение Донбасса и Крыма. Это давление на Россию ради освобождения всех украинцев, находящихся на оккупированных территориях и в тюрьмах Кремля. Очень важны встречи в формате лидеров всех групп и фракций, которые здесь есть, руководства этих групп и фракций, неформальной группы друзей. И Петр Порошенко пригласил всех депутатов Европарламента посетить Украину - собственными глазами увидеть последствия российской агрессии", - сообщила Ирина Геращенко, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" в следующем парламенте будет так же активно работать для того, чтобы иметь особый контакт и связь с Европарламентом, иметь эти дружеские отношения, для того чтобы поддерживать и отстаивать Украину", - отметила первый вице-спикер.

Она сообщила, что сегодня, накануне дебатов по резолюции относительно заложников Кремля российская делегация делает все, чтобы смягчить формулировки документа. Поэтому активное участие украинской делегации чрезвычайно важное, - убеждена Ирина Геращенко.

"Уже завтра в Европарламенте будут принимать резолюцию по заложникам Кремля. Представьте какой цинизм: сегодня, в годовщину трагедии МН-17 европейские лоббисты Кремля проводят здесь круглый стол с участием так называемых "украинских" политиков для того, чтобы смягчить эту резолюцию. Вот так кто-то сдает Украину, а кто-то за нее борется", - резюмировала Ирина Геращенко.