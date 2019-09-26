Порошенко празднует день рождения

Пятый президент Петр Порошенко 26 сентября празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 54 года.

Порошенко подарили торт.

После поражения на президентских выборах в апреле Петр Алексеевич принял участие в парламентских выборах и зашел в Верховную Раду первым в списке "Европейской солидарности" - бывший БПП. Фракция Порошенко - четвертая по численности в парламенте и насчитывает 27 депутатов.

"Встречаю свой день рождения традиционно на работе. Приятно, что есть люди, которые помнят и даже в перерывах между государственными делами могут сделать сюрприз", - написал Порошенко в Facebook. На фото он находится в Польше.

Также политика приветствуют в сетях.

"Многая лета" - Владимир Вятрович.

"Он, как и все мы, очень любит победы, но, в отличие от многих, умеет достойно принимать поражение. Он сильный. У него не самый легкий год в жизни. Но точно не худший" - Ирина Геращенко.

"Поздравляю и благодарю!" - Сашко Лирник.

"Присоединяюсь к поздравлениям!!!" - Александр Ройтбурд.

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21 апреля на выборах президента во втором туре за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.