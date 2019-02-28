Порошенко получил острую критику от антикоррупционеров

Законопроект Порошенко ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, говорят в Центре противодействия коррупции.

Законопроект президента Петра Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем принятый во времена руководства Виктора Януковича. Об этом заявляют в Центре противодействия коррупции.

Президент предлагает следующую редакцию: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложений, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ".

"При такой формулировке, незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде", - заявляют в ЦПК.

Эксперты объясняют, что для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением.

Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении.

Соответственно, президентский законопроект фактически означает, что следствие должно проводить отдельные следственные действия, чтобы опровергнуть эти два преступления. Однако таких полномочий не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс.

С такой формулировкой невозможно будет привлечь чиновников к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами, говорят в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции настаивают, что законопроект Порошенко ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Януковича 2011 года.

"Тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение. Тогда под незаконным обогащением понималось получение неправомерной выгоды. Однако, если раньше для наказания чиновника за незаконные состояния необходимо доказать получение взятки, то сейчас Порошенко предлагает довести , что чиновник НЕ получал взятку и не злоупотреблял своей должностью", - заявляют эксперты.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.