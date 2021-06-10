Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ

Порошенко на съезде своей партии. Фото: @petroporoshenko

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и его команда переживают нелегкие времена. Об этом пишет "Українська правда".

У Порошенко огромные проблемы с антирейтингом. Ему не доверяют 75% избирателей, а следовательно максимум, на который он и его партия могут рассчитывать на любых общенациональных выборах - 25%.

Антирейтинг может вырасти еще больше, благодаря публикации разговоров нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые появились в распоряжении Bihus.info. Обнародование записей Медведчука существенно бьет по образу Порошенко как "патриотического украинского лидера".

Если Верховная Рада примет законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах, то Порошенко имеет все шансы попасть в соответствующий реестр, что нанесет ему дополнительные имиджевые проблемы, говорится в публикации.

"Мы провели фокус-группы и видим, что нашему избирателю пленки Бигуса ни зашли. Но вот, например, избиратели "Свободы" пеной сходят. Сторонники "Голоса" в Facebook нас разносят. Но в среднем 2-3 процента", - говорит источник в офисе Порошенко.

В партии "ЕС" утверждают, что за сливом записей Медведчука стоит Банковая.

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Источники в "ЕС" объясняют, что реальной угрозы законопроект об олигархах для Порошенко не несет. Однако, по их мнению, Офис президента будет использовать медийный нарратив об олигархах именно относительно Порошенко.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку. Их подозревают в государственной измене. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.