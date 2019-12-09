Порошенко переписал на сына еще часть бизнеса

Пятый президент продолжает переписывать бизнес на старшего сына. Фото: jetsetter.ua

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко передал права собственности на компанию "Укрпроминвест-Агро" старшему сыну Алексею.

Согласно информации в системе открытых государственных данных "Опендатабот", владелец компании изменился 31 октября 2019 года, пишет "Інтерфакс-Україна"

Кроме того, с ноября по декабрь этого года Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром ряда агропредприятий, входящих в состав группы "Укрпроминвест-Агро" среди которых - "Группа" Агропродинвест", "ПК Подолье", "ПК Заря Подолья","Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", "Днипроагролан", "Иванковцы", "Масс-Агро", "Правобережный" и "Прогресс-НТ".

"Укрпроминвест-Агро" занимается выращиванием сельхозкультур, производством сахара, муки, мясным и молочным животноводством. Земельный банк группы составляет более 122 тыс. га, общее поголовье крупного рогатого скота - 6,3 тыс, свиней - 12 тыс. Общие элеваторные мощности по хранению сельхозкультур 120 тыс. тонн. Сахарный бизнес группы представлен двумя заводами в Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фабрику Порошенко хотят превратить в место развлечений

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.