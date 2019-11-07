Порошенко переоформляет бизнес на сына

Пятый президент и действующий нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Информацию об этом подтвердили в самой корпорации, пишет "Новое время"

"Касательно причин, то это - вопрос к бенефициарам", - заявили в пресс-службе Roshen.

Ранее Центр противодействия коррупции обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" указано Алексея Порошенко.

ЦЕКК - одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, является основателем ряда других предприятий.

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Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.

Однако "в связи с отсутствием покупателей" в января 2016 года пятый президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85% -ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.