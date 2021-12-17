Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 225
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 2403
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 801
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 423
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7776
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 657
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1071
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 990
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 45335
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 873
Фото
Все фото
12
7
5
3
3
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Кива попал в реестр должников
Кива попал в реестр должников
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
Видео
Все видео
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 234
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2196
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2052
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6336
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 117
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
пятница, 17 декабря 2021 21:23

Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу

  Комментировать
Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу
Пятый президент Украины Петр Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

В субботу и воскресенье 18 и 19 декабря он проведет ряд встреч в Турции, сообщают в пресс-службе "Европейской солидарности".

В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле. Об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый президент Украины примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Порошенко для объединения ПЦУ и усилия в процессе утверждения поместной Православной Церкви Украины

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 16614
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 14922
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10170
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 9685
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 7776
Политика
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
 Просмотров: 180
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
12
 Просмотров: 747
В МИД Украины отреагировали на "гарантии безопасности" от России
В МИД Украины отреагировали на "гарантии безопасности" от России Просмотров: 495
Джонсон передал Зеленскому разговор с Путиным
Джонсон передал Зеленскому разговор с Путиным Просмотров: 792
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
18
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
6
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
Голосов: 9969
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть