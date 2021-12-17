Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу

Пятый президент Украины Петр Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

В субботу и воскресенье 18 и 19 декабря он проведет ряд встреч в Турции, сообщают в пресс-службе "Европейской солидарности".

В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле. Об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый президент Украины примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Порошенко для объединения ПЦУ и усилия в процессе утверждения поместной Православной Церкви Украины