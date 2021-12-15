Патриарх Варфоломей поздравил Порошенко с годовщиной Объединительного собора

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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Порошенко для объединения ПЦУ и усилия в процессе утверждения поместной Православной Церкви Украины

"Именно вы дали смелость это сделать", – сказал Варфоломей.

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Порошенко поблагодарил Вселенский Патриарх за Томос об автокефалии, а также за огромную заботу и поддержку вековых стремлений украинского народа к обретению собственной независимой Церкви.

Порошенко и Вселенский Патриарх также обсудили дальнейшие шаги по развитию ПЦУ. Его Всесвятость пригласил Порошенко в наступившем году посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в святой Софии Киевской была создана Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания.