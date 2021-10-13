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Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на Донбассе и отметил необходимость освобождения пленных

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Автор: eurosolidarity.org
  Порошенко и Седерфельт осудили решение РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска на российско-украинской границе
Порошенко и Седерфельт осудили решение РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска на российско-украинской границе

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Порошенко поздравил Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности организации.

Порошенко подробно обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через российско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

"Существуют Минские договоренности. И для меня эти договоренности являются базовыми. Совершенно понятно, что их следует соблюдать, и их надо уважать с разных сторон. Я также благодарна СММ ОБСЕ за то, что они делают. Я разочарована решением России, не согласилась и применила свое право вето в отношении продления мандата наблюдательной миссии для контроля на границе. Я думаю, что это надо иметь, чтобы гарантировать, что там есть наши глаза, чтобы видеть, что там происходит, как обеспечивается пропуск людей. Есть ли проявления насилия там на месте. Я читаю доклады СММ ОБСЕ по ситуации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей ежедневно и на еженедельной основе также. Похоже, ситуация для людей, которые там проживают, является крайне сложной", - говорит Седерфельт.

Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.

"Героические наблюдатели миссии ОБСЕ день за днем ​​презентовали всему мировому сообществу правдивую информацию о российской оккупации в Украине. Я был очень разочарован, что Россия заблокировала продолжение этой миссии в 2021 году. Потому что ОБСЕ очень эффективная организация, и то, что Россия заблокировала ее миссию - еще раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на восток Украины", - отметил пятый президент.

Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.

Особое внимание уделили вопросам деоккупации Крымского полуострова. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.

В конце встречи достигнута договоренность поддерживать дальнейшие контакты по затронутым вопросам.

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