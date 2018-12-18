Порошенко обогнал Зеленского в симпатиях киевлян

В симпатиях киевлян президент Петр Порошенко обгоняет комика Владимира Зеленского, но уступает экс-премьеру Юлии Тимошенко.

У киевлян в президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко, а в партийном рейтинге - ее партия "Батьківщина", президент Петр Порошенко и его партия идут вторыми.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" с 16 ноября по 2 декабря среди жителей Киева, пишет "Українська правда"

Тимошенко готовы поддержать на президентских выборах 20,4% киевлян, которые уже определились и принимать участие в голосовании.

За Порошенко готовы голосовать 15,7%, за шоумена Владимира Зеленского - 13,5%.

Анатолия Гриценко готовы поддержать 8,4% жителей столицы, Юрия Бойко - 7,7%, Святослава Вакарчука поддержали бы 6,2% опрошенных.

Евгений Мураев и Олег Ляшко имеют меньшую поддержку у киевлян: 4,7% и 3,3% соответственно.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%.

В то же время почти четверть опрошенных киевлян не определились с выбором кандидата, каждый шестой не желает голосовать.

В рейтинге партий лидирует "Батьківщина": ее в столице поддерживают 20,8% тех, кто определился и примет участие в выборах.

За партию "БПП Солідарність" готовы отдать свои голоса 13,3% киевлян, за "Слугу народу" - 12,3%.

За "Громадянська позиція" проголосовали бы сейчас 7,8% опрошенных, за "Опозиційний блок" - 6%, за "Самопоміч" и "Наші" - по 5%.

ВО "Свобода" в столице поддерживают 3,6% избирателей, а "Радикальна партія" - 3,2%.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов. Погрешность выборки составляет не более 2,4%.

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Выборы президента должны состояться в марте, а в Верховную Раду - в октябре следующего года.