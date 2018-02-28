Порошенко объяснил, почему сотрудничает с кумом Путина

Президент Петр Порошенко объясняет, что сотрудничает с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком для возвращения заложников. Фото: открытые источники

Президент Петр Порошенко будет работать с кем-угодно в вопросе заложников.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя роль кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на переговорах.

"Во время переговоров в Минске при разработке и заключении Минских соглашений состав моей команды был очень хорошо известен. И господина Медведчука там не было.

Имеется так называемая гуманитарную группа, которая занимается исключительно вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа. Она является частью трехсторонней контактной группы.

Бывший председатель Службы безопасности Украины назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал. И сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с кем-угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", - заявил он.

"Мы пытались применять различные каналы коммуникации, начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решения об освобождении принимает непосредственно Путин", - продолжил Порошенко.

"Я прилагал все усилия, недавно встречался с митрополитом Онуфрием. Была информация, что нам через церковь удастся вытянуть пятерых наших парней из Донецка. К сожалению, это сорвалось. Буду продолжать искать все каналы, в том числе и этот", - резюмировал президент.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.