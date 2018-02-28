"Жизнь - не сахар" - Порошенко

"Жизнь - не сахар", - говорит президент Петр Порошенко. Фото: prm.ua

Петр Порошенко пожаловался, что обеднел за годы президентства.

Об этом шла речь на пресс-конференции.

Перед этим журналистка задала вопрос: "Как так получается, что в стране все плохо, а у вас хорошо? Как это быть президентом-олигархом, где люди выживают".

"Гуманитарная катастрофа была в четырнадцатом году, когда мы имели 15% падения ВВП, 14% дефицита госбюджета, отсутствие армии, 50% инфляции, ноль золотовалютных резервов, нищенскую минимальную заработную плату", - сказал он.

"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Вам интересно - я приглашаю. Вас лично провести день со мной", - заявил он.

"Когда я избирался президентом, мое состояние было гораздо больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", - сказал Порошенко.

"Я не ношу розовые очки, дорогая моя, я лично вижу все проблемы страны. Мы в семь раз увеличили местные бюджеты. Да, есть проблемы, они не эффективно используют эти средства. Но откуда эти средства взялись? С воздуха или за счет детенизации? В разы увеличился сводный бюджет государства", - продолжил президент.

Порошенко заявил, что олигархи "начали платить налоги, которые ранее не платили".

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На внеочередных выборах президента в мае 2014-го Петра Порошенко поддержали 54,70% избирателей. В декабре 2017 года за Порошенко готовы были голосовать 15,6% избирателей, сообщили в группе "Рейтинг".