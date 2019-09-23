Порошенко о президенте Зеленском: "Пока хорошо"

"Пока хорошо" - Порошенко о Зеленского. Фото: Reuters

Президентство Владимира Зеленского идет пока без негативов.

Об этом сказал пятый президент Петр Порошенко в интервью Янине Соколовой.

На вопрос: "Ассоциация со словосочетанием" Владимир Зеленский"? Порошенко ответил:

"Пока хорошо".

На вопрос: "Чтобы вы изменили в своей предвыборной кампании, если бы была возможность вернуться на полгода-год назад?" пятый глава государства сказал:

"Думаю, вы еще это увидите. На следующей избирательной кампании, где я буду участвовать. Думаю, что это будут выборы в Европейский парламент. Вы увидите совершенно новую избирательную программу и кампанию кандидата Порошенко".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Требуют взятку - звоните на "горячую" линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб

21 апреля на выборах президента во втором туре за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.