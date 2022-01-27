Порошенко никоим образом не нарушал обязанностей, следственные действия срывает ДБР – Чумак о допросе пятого президента

Виктор Чумак

Пятый президент Петр Порошенко не нарушал своих обязанностей, возложенных на него судом, и пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Зато следователь ДБР пренебрег своими обязанностями, не встретив Порошенко и его адвокатов в бюро. Это и привело к срыву следственных действий.

Об этом сказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Виктор Чумак в эфире 4 канала.

"У меня нет никаких электоральных симпатий к Петру Алексеевичу Порошенко. Но если мы остаемся в процессуальном поле, то произошло то, что должно было произойти. Следователь должен был там стоять как солдат у боевого флага и ждать Петра Алексеевича Порошенко, если он хотел его взять на допрос. И он не мог отлучаться. В течение 15-20 минут он должен был стоять или полчаса должен был стоять", - пояснил Виктор Чумак процедуру проведения следственных действий.

Чумак также отметил, что в случае если лица, в отношении которых запланированы следственные действия, опаздывают, то следователь должен связаться с адвокатами и выяснить все обстоятельства.

"На сегодняшний день выглядит так: Петр Порошенко приехал в ДБР, там не было следователя, он поехал обратно. Он выполнил свои обязанности, которые возложил на него суд: являться по допросу по требованию следователя. Он – выполнил свои обязанности . Следователь – не выполнил свои обязанности, потому что он не дождался подследственного. Это выглядит так с процессуальной точки зрения", – подчеркнул он.