Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 396
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 324
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 855
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1098
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 10485
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1098
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1530
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 612
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 657
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 252
Фото
Все фото
27
6
7
4
5
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Видео
Все видео
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1251
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 234
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1269
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1791
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 612
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 12:12

Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

  Комментировать

Пятый президент Петр Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики.

Об этом говорится в исследовании независимого аналитического центра в сфере внешней политики и международной безопасности "Украинская призма".

Так, опрос среди 100 экспертов проводился в период с 16 по 20 августа.

По мнению экспертов самым эффективным президентом в вопросах внешней политики является именно Порошенко - так считает 75 опрошенных.

На втором месте Леонид Кучма, за него отдали голоса 14 экспертов. Третий Леонид Кравчук (5 голосов), четвертый - Владимир Зеленский (4 голоса), а Виктора Ющенко поддержали лишь два эксперта.

  Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко
Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

При этом наибольшей победой во внешней политике эксперты назвали заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной - за это отдали голоса 45 экспертов. Еще 24 эксперта выделили как победу получения "безвиза" со странами ЕС.

  Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко
Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

Напомним, что и подписание соглашения об ассоциации, и получение "безвиза" состоялось во времена президентства Петра Порошенко.

  Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко
Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

Кроме того, эксперты назвали Павла Климкина самым эффективным министром иностранных дел независимой Украины. И здесь стоит отметить, что именно он участвовал в переговорах об Ассоциации Украина-ЕС, а также в подписании "безвиза".

Главу МИД Украины президента Зеленского - Дмитрия Кулебу - эффективным считают только 8 экспертов из 100.

Накануне лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Порошенко высоко оценил постоянную поддержку со стороны Европейского Союза в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, углублении интеграции Украины в ЕС и помощи в обеспечении макроэкономической стабильности и внедрении реформ.

Букви
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Группу протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 12105
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 10458
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 6750
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4248
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3384
Политика
Зеленский едет в Молдову - в день ее независимости
Зеленский едет в Молдову - в день ее независимости Просмотров: 117
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
 Просмотров: 315
Кучма рассказал о битком набитом московской агентурой украинском политикуме
Кучма рассказал о битком набитом московской агентурой украинском политикуме Просмотров: 585
Ющенко: Путин не нападет на Польшу или Литву, потому что они в НАТО
Ющенко: Путин не нападет на Польшу или Литву, потому что они в НАТО Просмотров: 216
Кучма назвал национальную идею
Кучма назвал национальную идею Просмотров: 522
Больше всего комментируют
12
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 8106
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть