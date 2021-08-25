Пятый президент Петр Порошенко назван самым эффективным президентом в вопросах внешней политики.

Об этом говорится в исследовании независимого аналитического центра в сфере внешней политики и международной безопасности "Украинская призма".

Так, опрос среди 100 экспертов проводился в период с 16 по 20 августа.

По мнению экспертов самым эффективным президентом в вопросах внешней политики является именно Порошенко - так считает 75 опрошенных.

На втором месте Леонид Кучма, за него отдали голоса 14 экспертов. Третий Леонид Кравчук (5 голосов), четвертый - Владимир Зеленский (4 голоса), а Виктора Ющенко поддержали лишь два эксперта.

Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

При этом наибольшей победой во внешней политике эксперты назвали заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной - за это отдали голоса 45 экспертов. Еще 24 эксперта выделили как победу получения "безвиза" со странами ЕС.

Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

Напомним, что и подписание соглашения об ассоциации, и получение "безвиза" состоялось во времена президентства Петра Порошенко.

Эксперты назвали самым эффективным президентом в вопросах внешней политики Петра Порошенко

Кроме того, эксперты назвали Павла Климкина самым эффективным министром иностранных дел независимой Украины. И здесь стоит отметить, что именно он участвовал в переговорах об Ассоциации Украина-ЕС, а также в подписании "безвиза".

Главу МИД Украины президента Зеленского - Дмитрия Кулебу - эффективным считают только 8 экспертов из 100.

Накануне лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. Порошенко высоко оценил постоянную поддержку со стороны Европейского Союза в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, углублении интеграции Украины в ЕС и помощи в обеспечении макроэкономической стабильности и внедрении реформ.