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четверг, 10 июня 2021 22:03

Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента

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Порошенко назвал &quot;пленки Медведчука&quot; продуктом пропаганды Офиса президента
Порошенко разбил фейки с "пленок Бигуса". Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что сериал псевдо-расследований "Бигус.Инфо" является зомбированием людей и не имеет ничего общего с журналистикой.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Валерию Калнышу.

Порошенко, в частности, остановился на нескольких эпизодах и привел конкретные факты, которые полностью разрушают этот пропагандистский продукт, созданный по заказу властей.

"Фирма-прокладка для торговли электроэнергией с Россией была, но ее создали не в 2014, а в 2019 году в интересах олигарха Коломойского благодаря закону, принятому монобильшистю и подписанному президентом Владимиром Зеленским.

Она принадлежала Коломойскому. Занимается она по инициативе Геруса, который предложил Зеленскому подписать соответствующий закон и подпись Зеленского там стоит", - подчеркнул Порошенко.

Относительно продуктопровода "Самара-Западное направление" Порошенко напомнил, что Россия получила его при распределении советского имущества за каденции Леонида Кравчука.

"Труба находилась в собственности России более 20 лет. По решению тогдашнего президента Кравчука попала в Россию. И все это время была российской собственностью. И только в 2014 году во время нашей каденции был поставлен вопрос ее возвращения в украинскую собственность. Это известно? Известно. Журналисты об этом знали? Знали", - говорит Порошенко.

Он также напомнил, что подписал четыре решения СНБО о возврате "трубы" в собственность Украины.

"Украинское правительство согласно этим решениям пошел в суд и до Верховного Суда защищал украинскую собственность. У нас есть третья ветвь власти. Судебная система. И борьба продолжалась. Мне кажется, вплоть до 2017 года", - отметил Порошенко.

Он также обратил внимание, что несмотря на громкие санкции по "трубе", объявленные Зеленским, государство снова должно идти в суд. А тем временем "трубой" пользуется олигарх Коломойский.

"Трубу отдали в управление Коломойскому и печально известному Лазорко, который скрывался от правосудия во время моей каденции в Лондоне. И поставляют нефть компании "Роснефть" Сечина - правой руки и кошелька Путина, который сейчас занимается этими поставками", - отметил пятый президент.

Порошенко также напомнил, что "Севастопольский морской завод" конфисковала оккупационная власть в Крыму, а его руководство отказалось регистрироваться по российским законам, чудом вывезло документы и в украинских судах доказало незаконность конфискации.

"Хочу подчеркнуть, что у Зеленского и во многих других собственность не конфисковали", - отметил Порошенко.

"Есть решение именем Украины украинских судов. Они четко отмечают, собственность "Севастопольского морского завода" принадлежит конечном бенефициару Порошенко. И это предприятие находится в моей декларации. Достаточно было, чтобы не распространять эту ложь, просто посмотреть в реестр судебных решений, в реестр собственности и в мою декларацию. Вместо того распространяется абсолютно циничная ложь", - отмечает Порошенко.

По закупке угля с временно оккупированных территорий, то она проходила в 2014 году во время энергетической блокады России, но происходила исключительно в украинском правовом поле. Никакие отделения банков в ОРДЛО не открывались.

"В 2014-м году была очень холодная зима. И когда в ноябре-декабре у тебя веерные отключения электроэнергии - это значит не просто, что ты посидишь 2:00 без света, либо не будет работать холодильник. А ты будешь сидеть без света и соответственно электроэнергии, без тепла, потому что насосы не работают и тебе не способны будут подать тепло. Ты будешь сидеть без газа и ты просто замерзнешь", - говорит Порошенко.

"Возьмите решение СНБО, правительства, и там написано публично, что на подконтрольной территории, на нашей территории открываются счета этих предприятий и они работают на обеспечение углем. Это сознательное решение", - напомнил пятый президент.

Порошенко также рассказал об уникальной спецоперации, когда миллиарды гривен были вывезены из неподконтрольных территорий.

"Возможно вы забыли уникальную операцию, которая была проведена главой НБУ Гонтарева, СБУ по моему санкционированием. Когда из оккупированного Крыма, из банков и из государственного банка Украины было вывезено 4,5 млрд грн наличных. Это была спецоперация. Представьте себе, если бы в руках боевиков и русских оказались настоящих 4,5 млрд грн, сколько бы они могли натворить беды", - напомнил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что использование темы заложников и пленных для политической дискредитации оппонентов - это пересечение "красных линий".

"Абсолютное скотство - использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", - говорит Порошенко.

"Я горжусь тем, что извлекли почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 года - уже более года в Украине не вернулся ни один заложник", - отметил Порошенко.

"Я очень активно боролся именно за "Рахмана". И это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников", - вспоминает Порошенко.

По словам Порошенко, россияне требовали обменять "Рахмана" на российского майора Старкова. Отпустить его без решения суда - значило лишить Украину важнейших аргументов в суде против РФ, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника российского Генштаба Герасимова.

"Это была дилемма. Ты имеешь с одной стороны судьбу конкретного украинца, который находится в плену, а с другой - судьба 42 млн украинцев, и ты должен защитить украинскую землю и украинское государство", - откровенно говорит пятый президент.

Он также опроверг фейк о том, будто "Рахман" был вынужден ждать в аэропорту: "Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, "Рахмана" привезли из Харькова".

Порошенко называет так называемые "пленки" политической атакой на оппозицию и распространение теории "предательства", которая четко координируется из Кремля.

"Я уже не знаю, как там Ермак переговаривается с Козаком или с Сурковым и откуда он берет эти инструкции. Но я думаю, что Ермаку лучше подумать о своих разговорах с Джулиани и о своем участии в деле "Вагнера", - резюмирует лидер "Евросолидарности".

"Европейская Солидарность"
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