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суббота, 05 мая 2018 17:38

Порошенко нашел выход, как заставить Россию выполнять Минские договоренности

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Порошенко нашел выход, как заставить Россию выполнять Минские договоренности
Миротворческая миссия обеспечит безопасность проведения честных выборов на востоке - Порошенко Фото: UA-Football

Тесное сотрудничество Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе заставят Россию выполнять Минские договоренности.

Об этом Петр Порощенко заявил в интервью немецкому журналу Focus.

"Я надеюсь на тесное сотрудничество США и ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций. Они являются важным рычагом, чтобы посадить Россию за стол переговоров и заставить выполнять Минские договоренности. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что в нынешней ситуации нужен прорыв, которым может стать миротворческая миссия. Она могла бы обеспечить безопасность для проведения свободных и честных выборов на востоке Украины.

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Глава государства сомневается, что после переизбрания Владимира Путина президентом, из Москвы могут поступить новые инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей. Вследствие санкций российские олигархи всего за один день потеряли по меньшей мере 12 млрд долларов.

24tv.ua
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Дата
05
мая

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