Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском

Президенту Петру Порошенко легче общаться на украинском, чем на русском. Об этом он рассказал в Днепре на встрече со студентами и преподавателями.
"До 97 года я не говорил на украинском языке. Родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик. Все время я учился на русском. И я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо, ты спокойно общаешься на украинском.
Сейчас мне легче общаться на украинском, чем на русском. Я наслаждаюсь этим. Мне легко общаться на английском. И поскольку я родился в городе Бограде, где проживает болгарское меньшинство, говорю на болгарском.
А потом переехали и один год жил в тогдашней Молдове. Когда поехал учиться в университет, жил в одной комнате с нашими польскими коллегами. И сейчас, когда еду в страны Восточной Европы,не нуждаюсь в переводчике", - сказал Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как американские студенты говорят на украинском
В Тернопольском университете учится студент из Бразилии. Рожерио Мелло из города Каноас сумел за полгода выучить украинский язык.
Комментарии1