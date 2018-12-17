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понедельник, 17 декабря 2018 17:38

Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском

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Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском
Президент Петр Порошенко рассказал о языке. Фото: УНІАН

Президенту Петру Порошенко легче общаться на украинском, чем на русском. Об этом он рассказал в Днепре на встрече со студентами и преподавателями.

"До 97 года я не говорил на украинском языке. Родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик. Все время я учился на русском. И я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо, ты спокойно общаешься на украинском.

Сейчас мне легче общаться на украинском, чем на русском. Я наслаждаюсь этим. Мне легко общаться на английском. И поскольку я родился в городе Бограде, где проживает болгарское меньшинство, говорю на болгарском.

А потом переехали и один год жил в тогдашней Молдове. Когда поехал учиться в университет, жил в одной комнате с нашими польскими коллегами. И сейчас, когда еду в страны Восточной Европы,не нуждаюсь в переводчике", - сказал Порошенко.

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В Тернопольском университете учится студент из Бразилии. Рожерио Мелло из города Каноас сумел за полгода выучить украинский язык.

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