Порошенко договорился об освобождении двух заложников Кремля

Путин лично принимает решения об освобождении политзаключенных. Фото: DW

Президент Петр Порошенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возвращении в Украину двух незаконно заключенных в России украинцев.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"До конца недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено - и место, и дата. Думаю, не сорвется. Это находится в моем самом высоком приоритете, и я этим занимаюсь лично. Могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне по каждому", - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что заложники вернутся в Украину до конца недели, возможно, в пятницу.

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На территории России с различным процессуальным статусом заключены более 2200 украинцев. Это и осужденные за уголовные преступления, и политические заключенные.