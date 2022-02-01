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вторник, 01 февраля 2022 13:11

Порошенко: для укрепления армии требуется существенное увеличение финансирования из бюджета

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  Петр Порошенко
Петр Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах. Он также отметил, что бездействие парламента пока недопустимо.

"Увеличение численности – это не "видосик" президента с указом. Это полномочия Верховной Рады. И перед тем как увеличивать на 100 тысяч, обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещевым обеспечением действующую армию. Поставьте 25 тысяч военнослужащим и 50 тысяч на фронте. Поставьте проект бюджета, поддержите его. Недопустимо бездействие парламента", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Путин добился обратного эффекта от наращивания войск вблизи границ Украины. Порошенко констатировал – эта угроза привела к укреплению проукраинской коалиции. И задача власти – не разрушать ее безответственной риторикой.

"Концентрацией войск Путин добился обратного. Он хотел испугать мир и напугать нас, а вместо этого угроза полномасштабного вторжения московских орд в Украину мобилизовала наших друзей и весь мир на беспрецедентное увеличение помощи Украине. В том числе и помощь военной. Но я подчеркиваю – что это произошло не благодаря, а вопреки украинским властям", – констатирует Порошенко.

"Наши западные партнеры пока через СМИ все чаще задаются вопросом: а для чего поставлять Украине оружие, если ее руководство публично отрицает агрессивные намерения Путина и не прилагает усилий по усилению армии", – констатирует пятый Президент.

"Многие из нас в эти дни испытывали "испанский стыд". И пусть простит меня Испания, она здесь не при чем. В данном случае высказывание следует понимать, что накосил Офис президента, а краснеем все мы – украинцы", – отмечает Порошенко.

"Европейская Солидарность" еще с ноября потребовала от Зеленского созвать Совет безопасности ООН. Вчера это заседание состоялось, но не по требованию Киева, а по требованию наших партнеров Соединенных Штатов. И вот момент позора, когда представитель России козыри наших союзников кроет цитатами Зеленского и его министров, якобы никакой усугубленной опасности и угрозы со стороны России нет", – отмечает лидер партии.

"Весь мир был в шоке от пресс-конференции Зеленского зарубежным СМИ, кроме Патрушева, который его похвалил. Зеленскому не дано понять, что мощная поддержка международных партнеров – залог победы над агрессором. Должны выступать единым фронтом с западом, внутри Украины, и сами усиливать армию Украины", – отмечает Петр Порошенко.

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