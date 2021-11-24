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Порошенко дал советы Зеленскому перед вероятным вторжением российских войск

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Порошенко дал советы Зеленскому перед вероятным вторжением российских войск
Порошенко дал советы Зеленскому, как консолидировать общество перед вероятным вторжением российских войск. Фото: eurosolidarity.org

Главный враг Украины – в Кремле, и украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения российских оккупантов.

Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Власти могут рассчитывать на его дипломатические контакты и опыт для активизации международного фронта противодействия российской агрессии, подчеркнул Порошенко.

"Главная задача – предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Восстановить постоянный обмен разведданными со странами Север. Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", – сказал он.

Порошенко также предлагает разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совбеза ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых шлемов ООН, которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил президент Владимир Зеленский. Немедленно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", – отметил лидер "ЕС".

По словам Порошенко, Зеленский должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника на тему формирования пакета так называемых "адских" санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

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"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе, и в сфере энергетики. Разумеется, без должностей. Власть может рассчитывать на мои опыт и связи", – сказал Порошенко.

"Отмечаю: защита страны – это общее дело власти и оппозиции. Партий у нас очень много, а Украина – одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО при участии лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно же, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам, о большинстве из которых я не могу говорить публично", – отметил Порошенко.

"Необходимо и закрытое заседание Верховной Рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, каков у них план, какая стратегия. В настоящее время - полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и собрание резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа текущего года. А заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а к новогодне-рождественским каникулам", - отметил Порошенко.

"Именно время аргументировано обратиться к нашим союзникам относительно предоставления новых партий оборонного оружия, срочно. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, средствах электронной разведки и контрбатарейной борьбы, ударных дронов и так далее. Об этом прямо сейчас буду говорить во время встречи с послами Европейского Союза и стран Семерки", – сообщил Порошенко.

Он также призвал принять законопроект "Европейской Солидарности" 6006, который уже в этом году дает ресурс для повышения денежного довольствия солдат и офицеров. "Деньги из разнообразных пиаровских проектов Зеленского следует срочно перебросить на нужды армии. С начала года "слуги" игнорируют рассмотрение наших законопроектов о коллаборационизме и системном противодействии российской пропаганде, но дальше уже медлить некуда", – говорит Порошенко.

По его словам, очень важно в рамках расследования "слива" спецоперации по "Вагнеру" установить, кто есть тот "крит" на Банковой, о котором говорили разведчики.

"Кто сливает россиянам секретную информацию? Если этого не сделать, то в Кремле будут знать все наши оборонные планы. Я бы не исключал и объективного специального расследования с приглашением наших международных партнеров и ключевых союзников для восстановления доверия", – говорит Порошенко.

"У нас достаточно широкий набор дипломатических, оборонных, политических инструментов, позволяющих защитить страну без внедрения военного положения, которое советуют Зеленскому не военные, а пиарщики, одержимые идеей тотальной цензуры на фоне несостоятельности "Слуг" объяснить обществу свои сплошные провалы - от наводнения до энергетики" – отмечает пятый президент.

"Пьяневшее от абсолютной власти некомпетентное монобольшинство должно было наконец-то услышать другое мнение и пойти на сотрудничество хотя бы в вопросах обороноспособности страны. Для этого вместо подозрений и уголовных преследований, вместо попыток взять под контроль все массмедиа и построить авторитаризм, власти должны были начать диалог с оппозицией, как это характерно для демократических обществ. Это особенно важно на фоне угроз суверенитета и территориальной целостности", – убежден Порошенко.

"Зеленский, к сожалению, и дальше гораздо больше сил тратит на борьбу с украинской проевропейской оппозицией, чем с российским агрессором. У нас с Зеленским действительно немало принципиальных мировоззренческих разногласий, но тем не менее он только оппонент. Враг же нам – только Путин. Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны смогли наконец сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии. Мы как оппозиция знаем что делать в укреплении обороны, в энергетике, в экономике, в дипломатии, и продемонстрировали это в 2014-19 годах. Ключевое слово "делать", и, конечно же, без паники", - считает Порошенко.

О подготовке войск России ко вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях. Североатлантический альянс также заявил, что внимательно следит за развитием ситуации на границе РФ с Украиной и готов реагировать на изменения обстоятельств.

Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Украина не допустит повторения ситуации 2014-го и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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