Порошенко - будущий президент, партийная Марченко, в магазин без наличных - Медведчук дал интервью BBC

В Украине санкции против Медведчука ввели 19 февраля. Также он находится под санкциями США. Фото: "Радіо Свобода"

Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук говорит, что 5-й президент Украины Петр Порошенко может снова выиграть выборы. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Порошенко был президентом, любимцем публики, 54 процента получил. Если досрочные президентские выборы состоятся в течение ближайших полгода - год, Порошенко станет президентом", - сказал Медведчук.

Также Медведчук заявил, что достаточно встречался с Порошенко, когда тот был президентом.

"У него дома, почему нет? У нас не было дружеских отношений, у нас они были деловые. Я занимался обменом. Всегда заезжал в Администрацию, встречался у него", - сказал кум Путина и напомнил, что Порошенко когда-то был в партии СДПУ (о), которую он возглавлял.

"Когда он стал президентом, он ко мне обращался по разным вопросам, связанных с Россией", - сказал Медведчук.

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О санкциях

"Мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Так же и моей жене. Я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности, - они все задекларированные - я продать не могу.

У нас есть - задекларированные - достаточно денег, в том числе наличных... Продукты и все остальное покупается за наличные"

О жену Оксану Марченко в ОПЗЖ

"Она вступила в партию, написала заявление в Киевскую организацию, и будет, в том числе, заниматься политической деятельностью. Она себя видит активным членом партии.

Журналист: "Вы бы хотели, чтобы она пошла в президенты?"

Медведчук отрицательно качает головой.

О Зеленском

"Я с ним не встречался, когда он стал президентом. Я с ним виделся раньше, это было в 2008-м или 2009 году на одном из юбилеев братьев Суркисов. Он там вел вечер. Но какая это встреча - он микрофон мне давал, когда я выходил говорить тост, вот и вся встреча"

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.