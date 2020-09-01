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Пора освежить "красные линии" по Донбассу - Порошенко прокомментировал капитулянтские заявления Фокина

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Пора освежить &quot;красные линии&quot; по Донбассу - Порошенко прокомментировал капитулянтские заявления Фокина
Экс-президент Петр Порошенко: "За полтора года украинская дипломатия потеряла инициативность"

Россия навязывает украинской власти "мир" на своих условиях, а последние предложения руководителей делегации Украины в ТКГ - это и есть капитуляция.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на съезде партии.

Он подчеркнул - если Владимир Зеленский немедленно не уволит Фокина с ТКГ, тогда это будет означать, что высшее руководство государства разделяет идею капитуляции.

"Нет ничего важнее для украинцев, чем достижения мира. Но не любой ценой! Мы еще раз советуем власти вернуться к фиксации четкой дорожной карты Минских соглашений. Прежде всего это необходимость внедрения безопасности шагов до введения миротворцев ООН. Массированное давление на Путина, а не умиротворение крокодила. И именно эту позицию поддержали наши западные партнеры", - напомнил Порошенко.

"За полтора года украинская дипломатия потеряла инициативность, амбициозность, скоординированность. Видя, что Украина и сама ослабляет давление на Россию, наши партнеры не имеют мотивации быть активнее нас самих. Созданная нами международная коалиция в поддержку Украины сбавила обороты. Принцип "ничего об Украине без Украины" нарушается. Все чаще наши партнеры без нашего участия переговариваются с Кремлем о нас", - предостерегает Порошенко.

"Нас беспокоит, что инициатива на стороне Москвы, эта обманчивая тишина позволяет Путину пудрить мозги западным лидерам и порождать в них иллюзии относительно истинных намерений Кремля", - говорит Порошенко.

Он напомнил, что прошлой осенью только активная позиция гражданского общества утолила жажду власти любой ценой найти общий язык с Путиным.

"Судя по последним заявлениям, за девять месяцев красные линии, которые перед нормандским саммитом тысячи людей начертили перед Офисом президента, стерлись. Похоже, пришло время их освежить. Представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они требуют! Если в Минских соглашениях речь идет только об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин говорит об особом статусе государственного управления для всего Донбасса. Спросите у Героя Украины Михаила Забродского, у других героев, которые сидят сейчас на нашем съезде: это для того мы в 2014 году освобождали две трети Донбасса, чтобы эта странная смесь новых лиц и пропахших нафталином старых кадров предложили его сдать России весь - от Славянска до Мариуполя?!", - отмечает пятый президент.

"В случае, если в ближайшие дни господина Фокина не вернут на пенсию, где он находился последние 28 лет, у нас есть все основания полагать, что предложенная им федерализация Украины это не личная фантазия ветерана украинской политики, а позиция высшего государственного руководства Украины", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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