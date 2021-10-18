Попытка напомнить о себе - спикер Зеленского прокомментировал статью Медведева об Украине

Никифоров рад, что на статью никто официально не отреагировал. Фото: "Коммерсант"

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал статью бывшего президента РФ Дмитрия Медведева об Украине попыткой напомнить о себе.

Спикер назвал его "заведующим политического кладбища" в интервью телеканалу "Дом".

"Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он - заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет. Поэтому его статья, может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Иначе как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются", - сказал он.

Если текст Медведева санкционировали в Кремле, то это свидетельствует о плачевном уровень политической дискуссии в РФ.

"Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред", - отметил Никифоров.

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Он доволен тем, что никто из украинских лидеров публично не отреагировал на статью. Это бы означало некую субъективизацию Медведева.

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на нее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", - сказал он.

Заместитель секретаря СНБО России и бывший президент Дмитрий Медведев написал статью об Украине. Заявил в ней, что Москве с нынешней украинской властью не о чем договариваться. Статья опубликовало российское издание "Коммерсант". Медведев назвал украинских руководителей "людьми, которые не имеют никакой устойчивой самоидентификации" и "несчастными людьми".