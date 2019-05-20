Полторак после отставки взбудоражил Кремль

Министр обороны Украины Степан Полторак после отставки опубликовал свое фото на развалинах Кремля. Фото появилось на странице Министерства обороны.

Автор: @MinistryofDefence.UA Степан Полторак появился на руинах Кремля.

"Я растроган. Благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен, что все эти годы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас.

Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору.

Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед!

Победа за нами!

Слава Украине!" - написал Полторак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты

Степан Полторак возглавлял Министерство обороны с октября 2014-го. Это - креатура президента. Именно Верховный главнокомандующий подает кандидатуру на пост главы Минобороны, а Верховная Рада ее принимает.