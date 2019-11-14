Полмиллиона евро, которые Онищенко переводил из России, арестовали

Онищенко держит деньги в РФ. Фото: УНІАН

Арестовали 500 тыс. евро счетов экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг.

13 ноября с участием прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по "газовому делу" об обвинении Онищенко и его финансового директора.

Прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонский Республике и его счета в Российской Федерации.

Следствие установило, что 20 сентября этого года Онищенко провел сделку по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро.

Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства в полном объеме, сообщили в ведомстве.

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по разворовыванию средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерба на почти 3 млрд грн. 4 июля прошлого года выехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находится то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.