Политзаключенный Балух рассказал о шансе выйти живым из российской тюрьмы

Балух прокомментировал свое возможное осовбождение. Фото: Радио Свобода

Украинский активист Владимир Балух считает, что обмен - это "единственный шанс выйти живым" с российской колонии.

"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живым, считаю обмен", - написал он в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник.

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27 июня стало известно, что украинский активист из оккупированного Крыма Владимир Балух, который содержится в колонии в Тверской области России, вновь объявил голодовку.