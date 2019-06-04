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Политологи позитивно оценили шансы "партии мэров" на парламентских выборах

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Политологи позитивно оценили шансы &quot;партии мэров&quot; на парламентских выборах
Политологи позитивно оценили шансы "партии мэров" на парламентских выборах. Фото: Радио Свобода

"Партия мэров", которая будет принимать участие в парламентских выборах под брендом "Доверяй делам", имеет шансы на преодоление 5% барьера и прохождение в парламент.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразили ряд украинских политологов, комментируя съезд партии "Доверяй делам", который прошел 2 июня в Харькове.

Как отмечает на своей странице в Facebook политолог Юрий Гаврилечко, предстоящие парламентские выборы принесут закрытие старых политических проектов и появление новых.

По его словам, "партия мэров" имеет серьезный потенциал в ближайшем будущем как на Западе страны, так и на Востоке, поскольку в ее основе лежит сугубо социально-экономическая повестка дня.

"До сих пор, "вождистские" партии в Украине были партиями элит того или иного региона, так было во времена Кучмы (днепропетровские), Януковича (донецкие), Порошенко (винницкие). В результате их деятельности, страна раскалывалась на части... Появление же в парламенте невождисткой партии региональных элит может привести к строго обратному результату – усилению интеграции регионов и повышения их связанности", - пишет Гаврилечко.

По мнению руководителя центра "Третий сектор", политолога Андрея Золотарева, политсила может рассчитывать на преодоление 5% барьера.

"В том формате как увидели на съезде "Доверяй делам" по определению не будет традиционной для украинской политики вождистской партией. Трудно представить Труханова диктующего Кернесу или наоборот… О возможностях. Они налицо. Сумма потенциалов политических машин мэров и региональных элит позволяет партии рассчитывать на преодоление 5% барьера. А ведь есть еще и большой отряд мажоритарщиков. Даже с учетом возможных потерь представительство "ДД" в Раде наверняка будет", - считает руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Как отмечает директор Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко, появление в украинском политикуме партии местных элит полезно для дальнейшей децентрализации.

"Лидеры "Доверяй делам" уже не раз продемонстрировали умение выстраивать отношения с Центром, независимо от политического режима и представляющих его "портретов". Теоретически эта партия имеет серьезный электоральный потенциал в разных регионах Украины, далеко за рамками треугольника Харьков-Одесса-Ужгород", - пишет Белашко.

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04
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