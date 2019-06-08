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суббота, 08 июня 2019 13:16

Политолог: объединенная оппозиция с легкостью преодолевает 5% барьер

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Политолог: объединенная оппозиция с легкостью преодолевает 5% барьер

"В ситуации глобальных изменений политического ландшафта слияние политсил становится трендом этого политсезона. Вполне разумный и прагматичный шаг.

7 июня в Киеве на Трухановом мосту, состоялось символичное подписание Меморандума единства оппозиционных сил. Ходившие после заявления Кернеса на съезде в Харькове о необходимости объединения оппозиции слухи, что проект прирастет каноничным ОппоБлоком потвердились. Политический союз для совместного участия в парламентских выборах заключили пять партий: "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Відродження", "Доверяй Делам" и "Наши", пишет на своей странице в ФБ политолог Андрей Золотарев, передаёт comments.ua.

Понятно, что главная причина объединения усилий это стремление преодолеть 5% барьер, который Рада не пожелала снизить, отмечает он. В таком формате объединение будет претендовать на куда более широкое представительство, выходящее за рамки Юга и Востока страны. "Присоединение ОппоБлока и то, что он похоже станет базисом проекта плохая новость для их бывших коллег по фракции и партии ушедших к Медведчуку. Последние все дальше загоняют себя в токсичную и локальную пророссийскую нишу. Кроме того, на мажоритарке не только у ОппоБлока, но у "Видродження" позиции намного крепче чем у конкурентов из "За життя", да и поддержка мэров с их ресурсами свою роль сыграет. Такая политическая кооперация позволяет рассчитывать не только на проход в Раду по спискам, но и получить вторую по численности фракцию из "списочников" и "мажоритарщиков", уверен политолог.

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Дата
08
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