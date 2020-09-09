Политики за месяц потратили полмиллиона долларов на рекламу в Facebook

Политические партии в августе потратили полмиллиона долларов на рекламу в соцсетях. Фото: rada.gov.u

Украинские политики и партии в августе потратили на рекламу в соцсетях до $576 тыс. В течение месяца политический контент рекламировался на 2 139 страницах.

По данным "ОПОРЫ", 10 крупнейших рекламодателей оплатили $98 тыс. за трансляцию 1 356 сообщений политического содержания.

Впервые за 2020-й в топ-10 крупнейших рекламодателей месяца - 6 политпартий.

Крупнейшим рекламодателем является партия "За будущее" - $22,5 тыс.

Второй по активности идет "Слуга народа" - $11,6. Стоимость одного объявления - в основном до $100.

Партия "Наш край" инвестировала на агитацию в соцсетях $10,4 тыс. Сколько же за политрекламу заплатила "Победа Пальчевского".

"Издание "Лица" (страница днепропетровской интернет-газеты" Лица ". - Gazeta.ua) приобрела рекламу за $8 тыс.

Партия "Пропозиция" потратила $7,7 тыс.

Страница "Polit Online" - $7,3 тыс.

Кандидат на должность мэра Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заплатила за политическое промо $7,2 тыс.

Партия "Голос" потратила $6,6 тыс.

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Закрывает рейтинг политрекламодателей экс-премьер Владимир Гройсман, который инвестировал в рекламу $6,3 тыс.

Всего в августе украинские политики и партии в Facebook и Instagram разместили почти вдвое больше рекламных объявлений политического характера, чем за предыдущий месяц - почти 21 тыс. сообщений.

8 партий могут попасть в Киевраду следующего созыва. Лидером является партия "УДАР", за нее готовы отдать голоса 28,6% опрошенных. На 2-м месте "ЕС" - 14%, "Слуга народа" - 10,7%, "Победа Пальчевского" - 6,9%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%; "Голос" - 6,5%; "Батькивщина" - 6,4%; "Сила и честь" - 5,5%.