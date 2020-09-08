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вторник, 08 сентября 2020 15:49

В Киевсовет могут войти 8 партий - опрос

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В Киевсовет могут войти 8 партий - опрос
Согласно результатам опроса, преодолевают 5-процентный барьер еще 5 партий. Фото: kmr.gov.ua

Восемь партий могут попасть в следующий созыв Киевсовета.

Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", который проводили с 31 августа по 1 сентября.

Лидирует партия действующего мэра города Виталия Кличко УДАР. За нее готовы отдать голос 28,6% тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы. На 2-м месте партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 14%, на 3-м месте партия "Слуга народа" - 10,7%.

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Преодолевают 5-процентный барьер еще 5 партий:
- "Победа Пальчевского" - 6,9%;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%;
- "Голос" - 6,5%;
- "Батькивщина" - 6,4%;
- "Сила и честь" - 5,5%.

Действующий мэр Киева и его партия УДАР являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

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