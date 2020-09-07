Показали рейтинг партий перед выборами

Выборы запланированы на 25 октября. Фото: Reuters

Если бы местные выборы состоялись в следующее воскресенье, то 30% тех, кто определился, проголосовали бы за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 30 по 31 июля.

За ОПЗЖ проголосовали бы 17%, "Европейскую солидарность" - 16%, "Батькивщину" - 9%. По 3% - ВО "Свобода", Партию Шария и Радикальную партию Олега Ляшко.

"Голос", "Сила и честь" и "Украинская стратегия Гройсмана" - получили бы по 2%.

Социологи опросили по телефону 2472 респондентов во всех областях, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областях. Погрешность не превышает 2%.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.