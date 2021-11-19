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пятница, 19 ноября 2021 14:50

"Политическое преступление, не имеющее оправдания" - расследователь Bellingcat о сокрытии информации по "вагнергейту"

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  Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Фото: Главком
Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Фото: Главком

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

Об этом Грозев сказал в интервью изданию "Новая газета".

"Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Более того, удалось его легализовать. Это нужно было для дела МН-17, это было необходимо для самой Украины по делу о финансировании терроризма против России и многих других делах... Без этих материалов доказательность всех этих дел становится в десятки раз меньше. Это не просто преступление, это - политическое преступление, которое никак не может быть оправдано", - сказал Грозев.

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