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понедельник, 20 января 2020 20:49

Поклонская и Мосийчук поссорились в сети

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Поклонская и Мосийчук поссорились в сети
Поклонская пообещала приехать в Киев. Фото: "Обозреватель"

В сети состоялась публичная перепалка между так называемой прокурором Крыму, предательницей Украины Наталией Поклонской и экс-нардепом Игорем Мосийчуком.

"В животном мире даже змея пользу приносит. Но среди людей встречаются такие животные среднего рода, которые отравляют ядом не только себя, но и окружающих. Ярким представителем этих особей является фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память – не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму", - написала Поклонская в Facebook.

Она угрожала ему личным приездом в Киев и расправой со всеми украинскими добровольцами. Заявила, что в этом ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

"Так ведь я не убегаю и не прячусь – я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране. Уверяю, через пару месяцев террористы из бандформирований, типа "Азова", уже пошли бы добывать руду. Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!" - написала колаборантка.

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"У Натальи Поклонская истерика! Уже собралась ехать к нам в Киев помогать президенту Владимиру Зеленскому разбираться со мной и подобным мне. Скажите этой мадам пусть не сильно волнуется потому что не пройдет судебную психиатрическую экспертизу перед тем как получить срок за государственную измену. А так ждем с нетерпением!" - написал в Telegram Мосийчук.

Российская государственной книготорговая сеть "Московский дом книги" отменила презентацию мемуаров депутата Госдумы РФ Натальи Поклонская.

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