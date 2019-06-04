Показали отдых депутата БПП

Автор: parazyt.center Журналисты показали видео, на котором депутат Киево-Святошинского райсовета от БПП Александр Паламарчук с размахом отдыхает в Одессе в пляжном клубе "Ибица", в компании пьет коктейли и показательно разбрасывается деньгами.

Журналисты показали видео, на котором депутат Киево-Святошинского райсовета от БПП Александр Паламарчук с размахом отдыхает в Одессе в пляжном клубе "Ибица", в компании пьет коктейли и показательно разбрасывается деньгами.

Паламарчук не первый раз попадает в скандалы, связанные именно с его роскошной как для районного депутата жизнью, сообщают "Деньги".

В 2017 году он даже набросился на школьника, который поинтересовался его доходами. Парень написал пост с вопросом, откуда у депутата деньги на роскошный отдых на Мальдивах, в Таиланде, на Кипре и в Грузии.

За несколько лет депутатства дела у Паламарчука наладились: прибавилось имущество и значительно увеличилось количество задекларированной наличности.

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Национальное агентство по избежанию коррупции обратилось к председателю Верховной Рады по поводу досрочного прекращения полномочий народного депутата БПП Федора Негоя.