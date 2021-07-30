Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего

Центр противодействия коррупции запустил скоринг, что позволит оценить коррупционные риски в состояниях публичных деятелей. Об этом в пятницу сообщило Министерство цифровой трансформации.
На сайте собрали информацию о подозрительных данные в достатке, что может свидетельствовать о:
сокрытии определенной информации от декларирования;
сокрытии источников доходов или коррупционные риски полученных доходов или активов;
несоответствие образа жизни доходам декларанта.
Зачем это нужно
Ужесточены правила контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обязывают финансовые учреждения (банки, страховые компании, платежные системы, кредитные союзы и т.п.) выявлять таких среди своих клиентов и устанавливать источники их доходов.
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Если взять самые известные фамилии украинских политиков, то наибольший показатель коррупционных рисков у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 6,86%.
У Петра Порошенко и Дмитрия Разумкова - 2, 94%, Киры Рудык - 2,35%, Юрия Бойка - 1, 96%.
У премьер-министра Дмитрия Разумкова этот показатель - 2, 75%, мэра Киева Виталия Кличко - 2, 55%.
У президента Владимира Зеленского показатель коррупционных рисков - 3,33%.
Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет.
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