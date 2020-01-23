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четверг, 23 января 2020 19:48

Показали бюллетень на местных выборах. Активисты уже увидели возможность фальсификации

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Нынешние местные выборы пройдут по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Он вступил в силу 1 января 2020 года.

Украинцы будут избирать депутатов областных советов и городских советов в городах с количеством избирателей от 90 тыс. По пропорциональной системе с открытыми списками.

Это означает, что избиратели "больших громад" смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата от нее, напоминает движение "Чесно"

Изменение избирательных правил приведет и к изменениям в бюллетенях, которые граждане получат на участках 25 октября. ЦИК показала предварительный макет бюллетеня для выборов в облсоветов и горсоветов крупных городов.

В бюллетене будет полное название местных организаций партий с порядковыми номерами по жребию.

Справа от названия каждой партячейки будет пустой квадрат для отметки голоса за партию. А под названием - порядковые номера, фамилии и инициалы всех кандидатов в депутаты от этой партии, включенных в региональный избирательный список.

В самом низу бюллетеня разместят текст "От организации партии, за которую я проголосовал (проголосовала), поддерживаю кандидата в депутаты", а справа от него - прямоугольник со знаком "№" и свободным полем, куда нужно будет вписать номер кандидата.

  Каждая партия может выставить до 12 кандидатов в зависимости от округа и населенного пункта.
Каждая партия может выставить до 12 кандидатов в зависимости от округа и населенного пункта.

Избиратель сможет:

обозначить партию, за которую он голосует;

написать порядковый номер понравившегося кандидата из списка, который партия выдвинула в округе.

  Номер кандидата от выбранной партии предстоит вписывать внизу бюллетеня.
Номер кандидата от выбранной партии предстоит вписывать внизу бюллетеня.

Избирателю нужно будет напротив названия партии, за которую он голосует, сделать отметку "+" или другую. В прямоугольнике в нижней части бюллетеня - вписать порядковый номер кандидата, которого он поддерживает.

Если же избиратель проголосует за партию, но внизу впишет несуществующий номер кандидата или другую отметку, либо не укажет ни одного номера или отметки, будет считаться, что избиратель поддерживает весь региональный список.

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"Такая форма бюллетеня создает риски фальсификации результатов выборов.

Представьте, что избиратель напишет цифру 1, а к ней допишут 0 - получится кандидат под номером 10. Дописать 1 - как-будто избиратель поддерживает 11-го в списке. Можно число 3 легко превратить в 8. Будут споры между членами комиссии, например, это цифра 2 или 7.

Комиссии, которые подсчитывают голоса, должны фиксировать, а не трактовать волеизъявление. Это не вопрос к ЦИК, которая разрабатывала образец бюллетеня по требованиям закона. Это вопрос к законодателей. Парламентарии еще могут внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы упростить подсчет и сделать его прозрачным", - говорит координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

Кроме того, избиратели могут не досмотреть, что внизу бюллетеня есть место для выбора кандидатов от партии, которую они выбрали. И те, кого партия сама разместила выше в списке, будут иметь преимущество и больше шансов пройти в совет. Таким образом, открытые списки имеют все шансы превратиться в старые закрытые, говорят активисты.

22 декабря в Украине прошли местные выборы в 86 новых объединенных территориальных громадах.

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23
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