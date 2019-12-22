В Украине стартовали местные выборы

В 86 новообразованных территориальных громадах начались первые местные выборы. Фото: dniprograd.org

22 декабря в Украине проводят первые местные выборы в 86 новообразованных объединенных территориальных громадах.

Также в еще 33 ОТГ состоятся дополнительные выборы. Будут выбирать депутатов от громад, которые добровольно присоединились к ОТГ, где первые местные выборы уже состоялись.

Украинцы выбирают депутатов местных советов объединенных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

В Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных общинах, в Волынской области - в 2, Днепропетровской - в 5, Донецкой - в 1, Житомирской - в 1, Закарпатской - в 9, Запорожской - в 8, Ивано-Франковской - в 6, Киевской - в 2, Кировоградской - в 6, Луганской - в 1, Николаевской - в 2, Одесской - в 5, Полтавской - в 6, Ровенской - в 9, Тернопольской - в 4, Харьковской - в 4, Херсонской - в 2, Хмельницкой - в 4, Черновицкой - в 1, Черниговской - в 5, пишет Оbozrevatel.

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Дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов состоятся в Винницкой области в 6 сельских и поселковых советах, в Волынской области – в 4 сельских и поселковых советах, в Днепропетровской области – в 3 сельских советах, в Донецкой области – в 1 сельскому совету, в Закарпатской области – в 1 сельском совете, в Запорожской области – в 2 сельских советах, в Ивано-Франковской области – в 1 сельскому совету, в Кировоградской области – в 1 поселковом совете, во Львовской области – в 2 сельской и поселковой советах, в Николаевской области – в 1 сельской совете, в Одесской области – в 2 поселковых советах, в Полтавской области – в 2 сельской и поселковой советах, в Тернопольской области – в 3 сельских и поселковых советах, в Херсонской области – в 1 поселковом совете, в Хмельницкой области – в 1 сельскому совету, в Черкасской области – в 1 сельской совете, в Черновицкой области – 1 поселковом совете.

В течение четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015-го по 30 июня 2019-го Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 896 объединенных территориальных громадах. Следовательно, после проведения выборов 22 декабря общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 982.