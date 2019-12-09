Дубилет говорит, что предварительные результаты переписи будут до конца года

"Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 получили бы результаты", - Дубилет. ФОТО: LB.ua

Предварительные результаты электронной переписи населения будут до конца 2019 года.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Предварительные результаты, я надеюсь, будут до конца этого года. Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 получили бы результаты", - сказал он.

Традиционную перепись он назвал неточным инструментом.

"То, как она сейчас происходит, и то, как она проходила в татаро-монгольские времена, - практически одинакова методология. Она дает достаточно большую ошибку".

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Также, указывает Дубилет, на традиционную перепись нет денег в бюджете.

"В условиях неограниченных ресурсов мы бы с удовольствием провели перепись и традиционным методом ...

Но когда ты вынужден принимать непростые решения о том, как распределить наш скудный бюджет. Например, помню, как мы перед подачей бюджета в парламент искали, где взять деньги на программу "Доступные лекарства", спасающей много жизней. Там мы искали сравнимый бюджет. Или ремонт запорожского моста, который находится в аварийном состоянии. Я думаю, что даже социологи, которые критикуют нас за это решение, не решились бы сократить эти программы ради переписи. Который, повторюсь, все равно дает большую ошибку".

Пробная перепись населения стартовала в Украине 1 декабря. Это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.