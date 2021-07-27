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вторник, 27 июля 2021 16:05

Показали антирейтинг политиков

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Показали антирейтинг политиков
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко на заседании Верховной Рады, ноябрь прошлого года. Фото: Getty Images

Пятый президент Петр Порошенко возглавляет антирейтинг. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

46% опрошенных не проголосовали бы за Порошенко ни при каких обстоятельствах.

36% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 34% - Юрия Бойко, 29% - Владимира Зеленского, 26% - Олега Ляшко. Каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

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Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.

Юлии Тимошенко доверяют 31%, нет - 68%. Бойко 25% и 57% соответственно, Порошенко 26% и 72%, Медведчуку - 18% и 70%, Шмыгалю - 16% и 51%.

Социологи опросили украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка исследования не более 2%.

За президента Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев, если бы в ближайшее время состоялись выборы. За Порошенко проголосовали бы 13,4%.

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