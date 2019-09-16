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вторник, 17 сентября 2019 19:59

Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте

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Автор: Тарас Подолян
  Сейчас происходит не принятия законов, а пиар - говорит Виктор Терен
Сейчас происходит не принятия законов, а пиар - говорит Виктор Терен

Самых больших бед для украинской независимости сегодня две. Одна - это потеря профессионализма, вторая - это неудержимое аплодисменты любым пиар-мероприятиям - считает писатель и бывший парламентарий Виктор Терен. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

- Парламент II и III созыва был наиболее профессиональным. В предвыборных агитках избирателям на мажоритарном округе мы писали о себе: юрист, экономист, и это было аргументом. За себя я писал что издал такие-то книги, и я могу работать в комитете по культуре. Верховную Раду тогда выбирали именно с профессионалов. А сейчас депутатами стали свадебные фотографы и парикмахеры.

Деградация профессионализма началась не сейчас. Сейчас она просто достигла своего апогея. Уже за время моей каденции депутатом была гинеколог Раиса Богатырева, директор кладбища Гуцал, певец Слава Вакарчук. Какое-то пришло такое людям воображение, что депутатом может быть любой. Все начали считать, что депутатство - это слава и серьезная зарплата. А для Чорновила это была работа. Он не раз шел с работы в два часа ночи, потому что до деталей разбирался в законах. Можно относиться по-разному к политическим предпочтениям Сергея Головатого, но он до каждой буквы изучал законопроекты. Виктор Мусияка на своих плечах вытащил Конституцию буквально до каждой буквы. Я не могу представить, чтобы сейчас фотограф писал конституцию моего государства. Я не знаю, почему мы покатились в пропасть непрофессионализма.

Сейчас в парламенте происходит не принятие законов, а пиар - убежден Виктор Васильевич ..

- На первом заседании Верховной Рады было принято более 70-ти решений по тому или иному законопроекту. Особенно по сокращенной процедуре это дает место коррупции. Потому что нет времени разобраться в деталях. Эта работа допоздна - для чего? Почему спокойно не разобраться и не сделать обычный рабочий день? Но людям надо показать: вот какие мы хорошие, вот как мы работаем. Почему подробно не разобраться в материалах в трудовой биографии и декларациях того или иного человека, которого назначают на ответственный пост министра? Нет: пакетом, и быстрее.

Самых больших бед для украинской независимости сегодня две. Одна - это потеря профессионализма. А вторая - это безудержное аплодисменты любым пиар-мероприятиям. У нас еще коммунистическая ментальность: бить-рубить-вешать. Чего никогда не было в Чорновила. Он прекрасно владел бы шпагой, судя по его быстрой реакции. Но он никогда этого не делал. Он говорил: "Давайте сядем подумаем. Не надо рубить с плеча ". А тут? "Как мы их врезали хорошо!" Это абсолютно русский дух. Я очень боюсь за это парламент именно в этом контексте.

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Но есть и другие тревожные вещи. Всегда опорой и жертвой демократии были журналисты. Сегодня во фракции "Слуги народа" определили только 50 человек, которые будут говорить от имени фракции, а другие "молчите, потому что вы еще скажете не то". Сегодня журналистов перестали пускать в кулуары Верховной Рады, потому что что-то не то наговорят - мне это на голову не лезет.

Интервью с Виктором Тереном читайте в журнале "Країна".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие к парламенту выросло "почти в 10 раз".

Об этом он сказал на согласительном совещании в понедельник, пишет "Українська правда"

"Прошлая каденция парламента подходила к концу своей работы с достаточно неутешительным результатом - 4%. Нам надо было показать украинскому народу, что мы можем, умеем и будем работать. За 2 недели работы Верховной Рады ситуация изменилась почти в 10 раз. Потому что деятельность нового парламента положительно оценивает 39% наших сограждан. С чем вас и поздравляю", - сказал он.

Автор: Валерия Радзиевская
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