Пока Мендель продвигает русский язык в Украине, Зеленский - украинский в Катаре

Пока пресс-секретарь президента выступает на русском в Украине, глава государства продвигает украинский за рубежом. Фото: Getty Images

В Катаре будет звучать украинский язык. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая об итогах заграничного визита.

"В Катаре прозвучал украинский гимн, а в дальнейшем будет звучать украинский язык. Моя жена, первая леди Украины Елена Зеленская, продолжает вводить украиноязычные аудиогиды в музеях мира. Теперь настало время Катара", - сообщил Зеленский в Facebook.

Украинская делегация подписала с катарской стороной 13 важных межгосударственных документов, подписано 2 коммерческие контракты, также сообщил президент.

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"Подписанные меморандумы касаются привлечения инвестиций в нашу страну, развития аграрного сектора и утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности в мире. Также заключены соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры, о перспективах военно-технического сотрудничества. В будущем мы представили возможности инвестирования в банковский сектор . Договорились и о взаимном признании свидетельств моряка. На очереди - признание национальных водительских удостоверений.

Горжусь, что в следующем году во время проведения в Катаре чемпионата мира по футболу украинские полицейские будут помогать следить за порядком. Их пригласили как лучших", - заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "украинскому русском языке". Об этом сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на русскоязычном телеканале "Дом". В эфирах телеканала Мендель говорит по-русски. Украинские пользователи Facebook заявления пресс-секретаря президента назвали распространением "русского мира", которым "аплодируют в Москве".